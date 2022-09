Spogliarello per gli anziani di una casa di riposo: scoppia la polemica (Di mercoledì 14 settembre 2022) Uno Spogliarello in una casa di riposo per veterani di guerra? È accaduto a Tayouan (Taiwan) all’interno della Tayouan Veterans Home, una residenza gestita dal governo che, in occasione del “Mid-Autumn Festival”, ha fatto un regalo agli anziani ospiti. Lo scorso 7 settembre una ballerina ha messo in scena uno spettacolo “sexy”, esibendosi di fronte ai presenti. Non appena il video è stato condiviso sui social, è scoppiata la polemica. Stando ai siti web locali, la struttura si prende cura dei militari in pensione e include un’assistenza a lungo termine per persone con demenza senile o altre disabilità. E la performance, durata 15 minuti, è stata “appositamente organizzata” per i residenti con problemi di mobilità. La casa si è scusata, poi, per l’atteggiamento della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Unoin unadiper veterani di guerra? È accaduto a Tayouan (Taiwan) all’interno della Tayouan Veterans Home, una residenza gestita dal governo che, in occasione del “Mid-Autumn Festival”, ha fatto un regalo agliospiti. Lo scorso 7 settembre una ballerina ha messo in scena uno spettacolo “sexy”, esibendosi di fronte ai presenti. Non appena il video è stato condiviso sui social, èta la. Stando ai siti web locali, la struttura si prende cura dei militari in pensione e include un’assistenza a lungo termine per persone con demenza senile o altre disabilità. E la performance, durata 15 minuti, è stata “appositamente organizzata” per i residenti con problemi di mobilità. Lasi è scusata, poi, per l’atteggiamento della ...

