Gli studi della Commissione Ue sconfessano il nutriscore. Paganini spiega perché (Di mercoledì 14 settembre 2022) Secondo i media internazionali e anche qualche testata nazionale gli studi realizzati dalla Commissione Ue per supportare la tanto discussa riforma del Fronte Pacco, cioè delle etichette alimentari, confermano la validità del nutriscore. Il famoso schema a semaforo con le lettere A-E non piace all’Italia perché i prodotti della dieta mediterranea e del Made in Italy sarebbero quasi tutti tra l’arancione e il rosso, tra la D e la E. Lo schema piace alle multinazionali straniere e alle catene di distribuzione di Francia e Germania perché gli consente di creare nuove formulazioni sfruttando il salutiamo ideologico e la guerra a zucchero, sale, e grassi saturi. Se gli studi promuovono il nutriscore i tentativi di Italia, Grecia, Spagna e altri membri ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 settembre 2022) Secondo i media internazionali e anche qualche testata nazionale glirealizzati dallaUe per supportare la tanto discussa riforma del Fronte Pacco, cioè delle etichette alimentari, confermano la validità del. Il famoso schema a semaforo con le lettere A-E non piace all’Italiai prodottidieta mediterranea e del Made in Italy sarebbero quasi tutti tra l’arancione e il rosso, tra la D e la E. Lo schema piace alle multinazionali straniere e alle catene di distribuzione di Francia e Germaniagli consente di creare nuove formulazioni sfruttando il salutiamo ideologico e la guerra a zucchero, sale, e grassi saturi. Se glipromuovono ili tentativi di Italia, Grecia, Spagna e altri membri ...

