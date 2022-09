Coppa Davis | Bolelli e Fognini firmano l’impresa in doppio e il 3-0 dell’Italia sulla Croazia

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Fabioe Simonecompiono, battono l’ex coppia numero uno del mondo formata da Mektic e Pavic e regalano il 3-0 all’Italianel Girone A di2022. Un match lottatissimo e in cui si è visto un grande livello di tennis che ha portato al 3-6 7-5 7-6(3) finale in favore della coppia azzurra. Una tratti stellare, unsolido e autore probabilmente di una delle sue migliori prestazioni in risposta degli ultimi tempi. Davanti al pubblico dell’Unipol Arena l’Italia parte alla grande. RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA ITALIA PROGRAMMA COMPLETO REGOLAMENTO PRIMO SET – Il match parte con un sostanziale dominio da parte dei servizi, nei primi sette games non si vede l’ombra di una ...

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - ItaliaTeam_it : Vince anche Matteo! ?? A Bologna prima vittoria per l’Italia nel gruppo A di Coppa Davis con Berrettini che supera… - sportmediaset : Musetti regala il primo punto agli azzurri | Italia-Croazia 1-0 LIVE #coppadavis #italia-croazia #musetti… - samgam75 : Con decisione dell’ultimo momento, mi sono gustato un po’ di Coppa Davis dal vivo oggi (con mia madre, grande appas… - OA_Sport : Coppa Davis 2022: l'Italia, Lorenzo Musetti e il fattore del numero 3. Nel nuovo format, un giocatore come il tosca… -

E così la sfida è andata in ghiaccio e si può guardare con fiducia agli incontri del 16 e 18 settembre contro Argentina e Svezia : tornerà Sinner e gli argentini, ko contro i 'modesti' svedesi, non ...Fabio Fognini e Simone Bolelli compiono l'impresa, battono l'ex coppia numero uno del mondo formata da Mektic e Pavic e regalano il 3-0 all'Italia sulla Croazia nel Girone A di Coppa Davis 2022.L'Italia del tennis ha superato la Croazia in Coppa Davis, confermandosi in un ottimo momento. Il primo punto degli azzurri è arrivato grazie a Lorenzo Musetti che ha superato senza grossi problemi Go ...