Aborto, Meloni: "Non voglio abolire legge 194" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, risponde alle domande del Tg di La7. "Per esempio vorrei dare un'alternativa a una donna che abortisce per motivi economici: questo non significa ... Leggi su adnkronos (Di mercoledì 14 settembre 2022) Così Giorgia, leader di Fratelli d'Italia, risponde alle domande del Tg di La7. "Per esempio vorrei dare un'alternativa a una donna che abortisce per motivi economici: questo non significa ...

elio_vito : La legge sull'aborto fu un compromesso, come le unioni civili, per le ingerenze clericali. Il diritto all'aborto no… - serracchiani : L’#aborto è una scelta non una colpa. Ci sono molti motivi per cui vi si ricorre e non sono solo economici. #Meloni… - Link4Universe : Se vince la Meloni, darà istruzioni alle agenzie spaziali per darci il diritto di non dover andare per forza nello… - RaijinTristano : RT @Miti_Vigliero: 'I quattro errori in quattro giorni che rivelano la vera natura di Meloni Ha fatto dichiarazioni estreme su aborto, Uni… - MariellaLanzala : RT @siriomerenda: Italia...dal 26 settembre 2022... #Meloni #Aborto #Melonivergogna #ElezioniPolitiche2022 -