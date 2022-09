TikTok avrà un hub in-app di informazioni sulla musica commerciale (Di martedì 13 settembre 2022) Il consulente di social media Matt Navarra ha annunciato poco fa che TikTok ha lanciato una nuova newsletter che tratterà di musica commerciale. Nel tweet, Navarra precisa: «Non si tratta di una vera e propria newsletter ma di un hub di informazioni in-app». Nella notifica, che è arrivata agli account business, si legge che lo scopo è quello di restare informati sugli ultimi trend musicali che si possono utilizzare gratuitamente: «Vi terremo informati sulle canzoni e gli artisti di tendenza presenti nella libreria di musica commerciale con raccomandazioni su canzoni, artisti e playlist che potrete consultare direttamente dall’app». TikTok has a NEW Commercial Music Newsletter It’s not really a newsletter… More an in-app info hub Screenshots in next ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 settembre 2022) Il consulente di social media Matt Navarra ha annunciato poco fa cheha lanciato una nuova newsletter che tratterà di. Nel tweet, Navarra precisa: «Non si tratta di una vera e propria newsletter ma di un hub diin-app». Nella notifica, che è arrivata agli account business, si legge che lo scopo è quello di restare informati sugli ultimi trendli che si possono utilizzare gratuitamente: «Vi terremo informati sulle canzoni e gli artisti di tendenza presenti nella libreria dicon raccomandazioni su canzoni, artisti e playlist che potrete consultare direttamente dall’app».has a NEW Commercial Music Newsletter It’s not really a newsletter… More an in-app info hub Screenshots in next ...

