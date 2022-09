Silvio Berlusconi: “Peppa Pig? Un caso triste e preoccupante” (Di martedì 13 settembre 2022) Anche Silvio Berlusconi si getta nella mischia. Il leader di Forza Italia ha voluto esprimere la propria opinione sulle polemiche sollevate, nei giorni scorsi, dal cartone animato Peppa Pig: “Trovo piuttosto triste e anche preoccupante che si usi un cartone animato dedicato ai più piccoli per veicolare una visione ideologica della famiglia e della sessualità. Una cosa è rispettare tutti gli stili di vita e gli orientamenti affettivi, che in uno stato liberale devono godere di pari diritti e di pari dignità. Un altro conto è proporre ai bambini modelli volti a condizionarli – ha dichiarato ai microfoni di Rtl 102.05 – Noi difenderemo sempre il modello della famiglia naturale, che significa una famiglia composta da un uomo e una donna che crescono dei figli”, ha incalzato. Poi l’attacco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Anchesi getta nella mischia. Il leader di Forza Italia ha voluto esprimere la propria opinione sulle polemiche sollevate, nei giorni scorsi, dal cartone animato: “Trovo piuttostoe ancheche si usi un cartone animato dedicato ai più piccoli per veicolare una visione ideologica della famiglia e della sessualità. Una cosa è rispettare tutti gli stili di vita e gli orientamenti affettivi, che in uno stato liberale devono godere di pari diritti e di pari dignità. Un altro conto è proporre ai bambini modelli volti a condizionarli – ha dichiarato ai microfoni di Rtl 102.05 – Noi difenderemo sempre il modello della famiglia naturale, che significa una famiglia composta da un uomo e una donna che crescono dei figli”, ha incalzato. Poi l’attacco ...

