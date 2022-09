Jean-Luc Godard il calvinista (Di martedì 13 settembre 2022) "Ogni immagine è bella non perché sia bella in sé, ma perché è lo splendore del vero”. Giovani e ingenui, non perdemmo comunque la testa davanti a questa fragorosa illuminazione: ma ci fece capire meglio perché Rossellini fosse tra i più grandi di sempre. Perché quelle erano le parole che Jean-Luc Godard aveva dedicato a India di Rossellini. Ma era il 1959, il pestifero calvinista non ancora convertito maoista stava girando À bout de souffle, che era già lo splendore del vero ma applicato alla vita come falso (d’autore). E l’eterno bisticcio – molto filosofico, molto parigino – tra i due differenti modi d’uso della macchina da presa finì per affascinarci, per un certo tempo. Del resto nessuno che ami il cinema s’è ancora liberato del ballo à trois di Bande à part, e la corsa dentro al Louvre ci perseguiterà in eterno, peggio del ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 settembre 2022) "Ogni immagine è bella non perché sia bella in sé, ma perché è lo splendore del vero”. Giovani e ingenui, non perdemmo comunque la testa davanti a questa fragorosa illuminazione: ma ci fece capire meglio perché Rossellini fosse tra i più grandi di sempre. Perché quelle erano le parole che-Lucaveva dedicato a India di Rossellini. Ma era il 1959, il pestiferonon ancora convertito maoista stava girando À bout de souffle, che era già lo splendore del vero ma applicato alla vita come falso (d’autore). E l’eterno bisticcio – molto filosofico, molto parigino – tra i due differenti modi d’uso della macchina da presa finì per affascinarci, per un certo tempo. Del resto nessuno che ami il cinema s’è ancora liberato del ballo à trois di Bande à part, e la corsa dentro al Louvre ci perseguiterà in eterno, peggio del ...

