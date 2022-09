Fiamme in un negozio di parrucchiere nel Casertano (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Nella tarda serata di ieri, verso le ore 23,, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Marcianise è intervenuta in via Fratelli Cairoli , nel comune di San Nicola la Strada (Caserta), allertati da alcuni residenti che vedevano uscire fumo da un negozio di parrucchiere ed estetica. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio, scoppiato per cause accidentali, che ha interessato parte del negozio, con il fumo nero e denso che ha invaso l’intera area circostante. Sul posto è stato necessario anche l’intervento di un’autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando. Al termine delle operazioni di spegnimento l’intera zona è stata messa in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Nella tarda serata di ieri, verso le ore 23,, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Marcianise è intervenuta in via Fratelli Cairoli , nel comune di San Nicola la Strada (Caserta), allertati da alcuni residenti che vedevano uscire fumo da undied estetica. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio, scoppiato per cause accidentali, che ha interessato parte del, con il fumo nero e denso che ha invaso l’intera area circostante. Sul posto è stato necessario anche l’intervento di un’autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando. Al termine delle operazioni di spegnimento l’intera zona è stata messa in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

