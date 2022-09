“Nudi Per La Vita” stasera su Raidue il docureality con Mara Maionchi (Di lunedì 12 settembre 2022) “Nudi Per La Vita” è il docu-reality in quattro episodi, con alla conduzione Mara Maionchi affiancata dal ballerino e coreografo Marcello Sacchetta al debutto stasera 12 settembre su Raidue in prime time. “Nudi Per La Vita” in prime time su Raidue lo show che inVita alla prevenzione oncologica Nudi Per La Vita stasera al via il docureality di Raidue con Mara Maionchi – Ph © Carmine ContiIl programma nasce con una ‘mission’ molto seria: sensibilizzare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata e lo farà in modo semplice, leggero e, perché no, anche divertente. Il programma, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) “Per La” è il docu-reality in quattro episodi, con alla conduzioneaffiancata dal ballerino e coreografo Marcello Sacchetta al debutto12 settembre suin prime time. “Per La” in prime time sulo show che inalla prevenzione oncologicaPer Laal via ildicon– Ph © Carmine ContiIl programma nasce con una ‘mission’ molto seria: sensibilizzare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata e lo farà in modo semplice, leggero e, perché no, anche divertente. Il programma, ...

mazziotta91 : @Baccotvnews Stessa identica cosa per ti sembra normale boomerissima dark Queen e nudi per la vita sarà così ....tutti dei flop - SVBerto : Credo che farò uno di quei profili fake con le tipe che mettono i nudi per attirare i 50enni e mi faccio mandare i… - MariaAttanasi10 : @Ernesti55170105 @Danieleimeri1 @elisaangelini62 In effetti siamo circondati da emigrati nudi per strada. Ma signor… - infoitcultura : Nudi per la vita - RAI Ufficio Stampa - infoitcultura : “Nudi per la vita”: arriva lo show che insegna a stare bene -