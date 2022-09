US Open 2022 | Ons Jabeur | “Devo gestire il mio stress | ora voglio vincere il titolo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 settembre 2022) Seconda finale in un Grand Slam consecutiva: la più regolare del circuito WTA al momento sembra essere Ons. La tunisina, dopo aver perso nell’ultimo atto a Wimbledon, va a caccia delagli US: nella notte ha battuto la francese Caroline Garcia e nell’ultimo atto se la vedrà con la numero 1 Iga Swiatek. Le sue parole: “Onestamente ora sembra tutto più reale, è fantastico essere qui. A Wimbledon vivevo un sogno e non riuscivo a crederci, anche dopo il match non riuscivo a capire tutte le cose. Ora mi sento più abituata a queste cose, sono felice di vedere che le persone non sono sorprese di vedermi in finale”. Sull’ultimo atto: “È molto difficile, ma ora so che cosa fare in finale. In generale dire ad alta voce i miei obiettivi fa parte del mio modo di cose per provare a raggiungerle. Le mie priorità erano raggiungere ...