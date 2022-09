Regina Elisabetta morta, il pubblico incollato alla tv: gli speciali sulla sovrana e l’exploit Rai (Di venerdì 9 settembre 2022) Si è spenta ieri, 8 settembre 2022, Sua Maestà Elisabetta II. Regina del Regno Unito per oltre settant’anni, dal 2 giugno 1952, aveva compiuto 96 anni lo scorso aprile. Una notizia che ha aperto i siti di tutto il mondo e ha stravolto la programmazione dei vari network, in primis della BBC. Notizia seguita con grande interesse, considerando la storicità dell’evento, dalla tv italiana con Rai1 che ha modificato il proprio palinsesto alle 19.30, passando dal quiz “Reazione a Catena” all’edizione straordinaria del “Tg1”. Uno spazio condotto dalla direttrice Monica Maggioni e seguito da ben 4.784.000 spettatori con il 28,1% di share, il competitor ha atteso invece le 20 per la consueta edizione del “Tg5” vista da 4.009.000 con il 21,9% di share. Proprio i due telegiornali hanno accompagnato il pubblico in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Si è spenta ieri, 8 settembre 2022, Sua MaestàII.del Regno Unito per oltre settant’anni, dal 2 giugno 1952, aveva compiuto 96 anni lo scorso aprile. Una notizia che ha aperto i siti di tutto il mondo e ha stravolto la programmazione dei vari network, in primis della BBC. Notizia seguita con grande interesse, considerando la storicità dell’evento, dtv italiana con Rai1 che ha modificato il proprio palinsesto alle 19.30, passando dal quiz “Reazione a Catena” all’edizione straordinaria del “Tg1”. Uno spazio condotto ddirettrice Monica Maggioni e seguito da ben 4.784.000 spettatori con il 28,1% di share, il competitor ha atteso invece le 20 per la consueta edizione del “Tg5” vista da 4.009.000 con il 21,9% di share. Proprio i due telegiornali hanno accompagnato ilin ...

