Mattia Sorbi, il giornalista italiano scomparso in Ucraina sta bene (Di venerdì 9 settembre 2022) Si era sollevata la preoccupazione nel Paese dopo che il 31 agosto il giornalista tedesco Arndt Ginzel aveva affermato di aver perso i contatti con Mattia Sorbi, giornalista italiano freelance che come molti si trovava nella zona di guerra Ucraina. Il giornalista si era recato a Oleksandrivka, vicino Kherson, dove il suo taxi sarebbe finito su una mina Ucraina, stando all'agenzia di servizi russa Tass che riporta una comunicazione del ministero della Difesa. L'apprensione del Paese si è però diradata nella giornata di ieri, quando Sorbi ha condiviso dal suo profilo Facebook una sua foto in un ospedale, dove il personale si starebbe prendendo cura di lui. Afferma inoltre di non aver potuto dare precedentemente sue notizie a causa delle ...

