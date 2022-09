“L'Europa sta favorendo Putin”. Labate difende la battaglia sul prezzo del gas (Di venerdì 9 settembre 2022) La guerra del gas tra l'Europa e la Russia sta causando una frattura interna all'Unione. L'argomento è al centro della puntata del 9 settembre di Controcorrente, il programma televisivo serale di Rete4 condotto da Veronica Gentili, con Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera, che manda un messaggio a Bruxelles: “Gli altri paesi, compresa la Germania, acquisiranno la consapevolezza che senza la partecipazione ad una battaglia comune di tutti in Europa si farà un favore a Vladimir Putin? È ovvio che questa sia una guerra di nervi, una guerra a chi cede prima alle proprie debolezze, se Putin a causa di quello che sta perdendo per colpa delle sanzioni, o l'Europa con quello che rischia di perdere in termini di posti di lavoro nei prossimi mesi. Se la Germania e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) La guerra del gas tra l'e la Russia sta causando una frattura interna all'Unione. L'argomento è al centro della puntata del 9 settembre di Controcorrente, il programma televisivo serale di Rete4 condotto da Veronica Gentili, con Tommaso, giornalista del Corriere della Sera, che manda un messaggio a Bruxelles: “Gli altri paesi, compresa la Germania, acquisiranno la consapevolezza che senza la partecipazione ad unacomune di tutti insi farà un favore a Vladimir? È ovvio che questa sia una guerra di nervi, una guerra a chi cede prima alle proprie debolezze, sea causa di quello che sta perdendo per colpa delle sanzioni, o l'con quello che rischia di perdere in termini di posti di lavoro nei prossimi mesi. Se la Germania e ...

