Ascolti TV | Giovedì 8 settembre 2022. Speciali sulla Regina: TG1 13.7%, TG5 10.7%. La Vita in Diretta vola al 24.3%

Speciale TG1 ricorda la Regina Elisabetta II Nella serata di ieri, Giovedì 8 settembre 2022, su Rai1 Speciale TG1, in onda dalle 20.39 alle 23.22, ha conquistato 2.273.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 Speciale TG5, in onda dalle 21.45 alle 22.52, ha raccolto davanti al video 1.763.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Tg2 Post ha interessato 528.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 FBI Most Wanted ha catturato l'attenzione di 1.225.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 564.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 813.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 716.000 spettatori con uno share del 6%. Su TV8 Lazio-Feyenoord ha segnato il 5.1% con 888.000 ...

