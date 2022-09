Beautiful Anticipazioni 9 settembre 2022 | Bill giura vendetta! Justin la pagherà cara

Leggi su comingsoon

(Di giovedì 8 settembre 2022) Scopriamo insieme ledie le Trame per la puntata del 9. Nell'episodio della Soap in onda su Canale5 vedremofurioso con. Lo Spencera Katie e Wyatt che mai e poi mai perdonerà il Barber. Intanto Carter informa Quinn che sarà lui l'avvocato di Eric per il divorzio.