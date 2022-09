Referendum in Donbass, la strategia di Putin per l'Ucraina (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il partito di Vladimir Putin, "Russia Unita", ha proposto di tenere un Referendum sull'annessione dei territori ucraini sotto il controllo delle forze di Mosca il 4 novembre, nella Giornata dell'Unità nazionale. Il segretario di "Russia Unita", Andrei Turchak, ha proposto di tenere il voto «sull'autodeterminazione nelle Repubbliche del Donbass e nei territori liberati», come Mosca considera le zone sotto il suo controllo in Ucraina. Lo riporta l'agenzia Tass. «Donetsk, Lugansk e molte altre città russe troveranno finalmente il loro porto. E il mondo russo, oggi diviso da confini formali, riacquisterà la sua integrità», ha affermato il politico. Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il partito di Vladimir, "Russia Unita", ha proposto di tenere unsull'annessione dei territori ucraini sotto il controllo delle forze di Mosca il 4 novembre, nella Giornata dell'Unità nazionale. Il segretario di "Russia Unita", Andrei Turchak, ha proposto di tenere il voto «sull'autodeterminazione nelle Repubbliche dele nei territori liberati», come Mosca considera le zone sotto il suo controllo in. Lo riporta l'agenzia Tass. «Donetsk, Lugansk e molte altre città russe troveranno finalmente il loro porto. E il mondo russo, oggi diviso da confini formali, riacquisterà la sua integrità», ha affermato il politico.

