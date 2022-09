Milano, macchina in fuga viene fermata dai carabinieri. Dubbi sull’arresto (Di mercoledì 7 settembre 2022) , che avrebbe registrato atti violenti da parte di un carabiniere Nella giornata di ieri, 6 settembre, nelle strade milanesi una Bmw rubata con a bordo quattro persone ha dato vita ad un inseguimento in stile hollywoodiano. La fuga è terminata con lo schianto contro alcune vetture in coda e l’auto ribaltata nel tunnel di via Gattamelata, in zona Fiera. Tre persone all’interno dell’auto sono state fermate dai carabinieri, mentre la quarta è riuscito a fuggire. Al momento dell’arresto si è verificata una colluttazione e nelle immagini del fermo sarebbe emersa l’azione di un carabiniere, che avrebbe tirato un calcio in testa ad uno dei fermati, quando questi era a terra. La vicenda, tutta da verificare, ha generato indignazione e non poche polemiche. Leggi anche: ANPI, ALLARME FASCISMO: MOLTI GLI EPISODI IN CUI SI INNEGGIA A MUSSOLINI Una volta ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) , che avrebbe registrato atti violenti da parte di un carabiniere Nella giornata di ieri, 6 settembre, nelle strade milanesi una Bmw rubata con a bordo quattro persone ha dato vita ad un inseguimento in stile hollywoodiano. Laè terminata con lo schianto contro alcune vetture in coda e l’auto ribaltata nel tunnel di via Gattamelata, in zona Fiera. Tre persone all’interno dell’auto sono state fermate dai, mentre la quarta è riuscito a fuggire. Al momento dell’arresto si è verificata una colluttazione e nelle immagini del fermo sarebbe emersa l’azione di un carabiniere, che avrebbe tirato un calcio in testa ad uno dei fermati, quando questi era a terra. La vicenda, tutta da verificare, ha generato indignazione e non poche polemiche. Leggi anche: ANPI, ALLARME FASCISMO: MOLTI GLI EPISODI IN CUI SI INNEGGIA A MUSSOLINI Una volta ...

