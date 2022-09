Voleva gettarsi nel vuoto e morire: un poliziotto la salva per una frazione di secondo (Di martedì 6 settembre 2022) Momenti concitati nella città italiana dove una turista, che Voleva gettarsi nel vuoto, è stata salvata da un poliziotto-eroe. Un episodio terribile che fortunatamente non è finito nel peggiore dei modi. Un episodio al limite della tragedia è avvenuto qualche giorno fa a Venezia. Una donna, ha deciso di lanciarsi nel vuoto per farla finita, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 6 settembre 2022) Momenti concitati nella città italiana dove una turista, chenel, è statata da un-eroe. Un episodio terribile che fortunatamente non è finito nel peggiore dei modi. Un episodio al limite della tragedia è avvenuto qualche giorno fa a Venezia. Una donna, ha deciso di lanciarsi nelper farla finita, L'articolo NewNotizie.it.

SilvanoSalviato : #Venezia «Quando ho visto la ragazza che saliva sulla cima della Chiesa ho capito he voleva gettarsi di sotto e ho… - infoitinterno : Poliziotto eroe salva una ragazza che voleva gettarsi dalla chiesa: «Le ho stretto il polso, non doveva morire» - messveneto : Poliziotto eroe salva una ragazza che voleva gettarsi dalla chiesa: «Le ho stretto il polso, non doveva morire»: Un… - messveneto : Poliziotto eroe salva una ragazza che voleva gettarsi dalla chiesa: «Le ho stretto il polso, non doveva morire»: Un… -