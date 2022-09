Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2022 ore 18:45 (Di martedì 6 settembre 2022) Viabilità DEL 6 SETTEMBRE 2022 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASSIA FINO ALLO SVINCOLO PER CASTEL GIUBILEO; PROSEGUENDO IN INTERNA CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA NOMENTANA E Roma-TERAMO; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; SULLA STESSA PONTINA CODE PER LAVORI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE; SEMPRE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CODE SULLA CASSIA BIS, TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DUE PONTI, E SEMPRE IN USCITA DALLA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 settembre 2022)DEL 6 SETTEMBREORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASSIA FINO ALLO SVINCOLO PER CASTEL GIUBILEO; PROSEGUENDO IN INTERNA CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA NOMENTANA E-TERAMO; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; SULLA STESSA PONTINA CODE PER LAVORI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE; SEMPRE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CODE SULLA CASSIA BIS, TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DUE PONTI, E SEMPRE IN USCITA DALLA ...

