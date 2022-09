Napoli-Liverpool, Di Lorenzo: “Con entusiasmo e qualità possiamo metterli in difficoltà” (Di martedì 6 settembre 2022) Napoli-Liverpool, conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo Conferenza stampa di Di Lorenzo alla vigilia di Napoli-Liverpool. Ecco le sue parole: “Giocare questa competizione è importante … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 6 settembre 2022), conferenza stampa di Giovanni DiConferenza stampa di Dialla vigilia di. Ecco le sue parole: “Giocare questa competizione è importante … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ??? #NapoliLiverpool, dirige il match lo spagnolo Del Cerro Grande - Gazzetta_it : Incidente per Spalletti, operato alla clavicola: ma farà la conferenza stampa #Napoli #NapoliLiverpool - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti operato a Milano alla clavicola nella giornata di ieri, sarà regolarmente in panchina con il… - tvdellosport : NAPOLI, INCIDENTE PER SPALLETTI Il tecnico degli Azzurri ha riportato una frattura alla clavicola in seguito ad un… - GoldelNapoli : RT @PrimeVideoIT: Il Napoli torna in #ChampionsLeague con un super match! Mercoledì 7 settembre: è ora di Napoli-Liverpool. Pronostici? #N… -