Mostra Venezia | Harry Styles attore in un mondo perfetto ma sinistro Adnkronos

"Tutto ciò che appare bello spesso è anche sinistro, anche in un mondo che aspira ad essere perfetto". E' il paradosso messo in scena dalla regista statunitense Olivia Wilde con il film distopico "Don't Worry Darling" in cui dirige il fidanzato Harry Styles e un cast con Florence Pugh, Chris Pine, KiKi Layne e Gemma Chan, che arriverà nelle sale italiane il 22 settembre. Presentata Fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, l'opera, ha sottolineato Wilde nel corso della conferenza stampa al Lido, contiene anche un "riferimento preciso all'abuso del potere e quindi all'ideologia fascista, che presuppone il dominio e il controllo su tutto e tutti". Di contro il film vuole mettere in evidenza come invece "il caos sia una cosa ...

