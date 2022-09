Energia, 7 mosse per creare un’emergenza (Di lunedì 5 settembre 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi 1. Informazione. In primo luogo, è imperativo che la massa sia dis-informata su come funzionano i complessi sistemi energetici per cui bisogna martellare slogan semplici al posto di analisi e fatti. Fondamentale diventa la propaganda. Energia “verde” buona, combustibili fossili cattivi. Più pannelli solari e pale eoliche, niente rigassificatori e gasdotti. 2. La paura. Abbiamo visto col virus che funziona benissimo. Il messaggio è che il mondo stia per finire per il riscaldamento globale, ora diventato “cambiamento climatico”, di cui unico responsabile è l’uomo cattivo. Diffondere la paura del clima, della fine del mondo, è come diffondere la paura del virus. Sarà molto facile far digerire tutto, come con la pandemia. Una volta che la massa ha paura di morire puoi imporre tante cose. 3. Il nucleare. È troppo pulito e troppo efficiente ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 5 settembre 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi 1. Informazione. In primo luogo, è imperativo che la massa sia dis-informata su come funzionano i complessi sistemi energetici per cui bisogna martellare slogan semplici al posto di analisi e fatti. Fondamentale diventa la propaganda.“verde” buona, combustibili fossili cattivi. Più pannelli solari e pale eoliche, niente rigassificatori e gasdotti. 2. La paura. Abbiamo visto col virus che funziona benissimo. Il messaggio è che il mondo stia per finire per il riscaldamento globale, ora diventato “cambiamento climatico”, di cui unico responsabile è l’uomo cattivo. Diffondere la paura del clima, della fine del mondo, è come diffondere la paura del virus. Sarà molto facile far digerire tutto, come con la pandemia. Una volta che la massa ha paura di morire puoi imporre tante cose. 3. Il nucleare. È troppo pulito e troppo efficiente ...

