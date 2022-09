Vialli allo Zini, Alvini: “Un grande uomo di calcio, mi piacerebbe salutarlo” (Di domenica 4 settembre 2022) “Vialli è un grande. Mi piacerebbe salutarlo. Gianluca è un uomo di calcio, mi fa piacere sapere che era qui a vedere la partita. Poi era vestito di grigiorosso, tanta roba, uno spettacolo”. Lo ha detto a Dazn un emozionato Massimiliano Alvini nel post partita di Cremonese-Sassuolo, match della quinta giornata di Serie A 2022/2023. Tra gli spalti dello Zini era presente infatti Gianluca Vialli, nativo di Cremona e cresciuto nella società grigiorossa. Al suo fianco, un’altra vecchia gloria del club, Loris Boni. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) “è un. Mi. Gianluca è undi, mi fa piacere sapere che era qui a vedere la partita. Poi era vestito di grigiorosso, tanta roba, uno spettacolo”. Lo ha detto a Dazn un emozionato Massimilianonel post partita di Cremonese-Sassuolo, match della quinta giornata di Serie A 2022/2023. Tra gli spalti delloera presente infatti Gianluca, nativo di Cremona e cresciuto nella società grigiorossa. Al suo fianco, un’altra vecchia gloria del club, Loris Boni. SportFace.

