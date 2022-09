Napoli-Liverpool, ‘strano’ avviso ai tifosi inglesi: “Non fatelo da soli!” (Di domenica 4 settembre 2022) Mercoledì sera il Napoli tornerà protagonista in Champions League dopo due anni di Europa League. La prima giornata è già il richiamo ad una delle grandissimi “notti magiche” delle ultime stagioni dei partenopei: al ‘Maradona‘ arriva il Liverpool di Jurgen Klopp. Stadio Maradonaavviso ai tifosi del Liverpool: “Non fatelo da soli a Napoli” Il Liverpool, sul proprio sito ufficiale, ha consigliato ai propri tifosi di non girare in solitaria nel giorno della partita contro il Napoli, per proteggere la propria incolumità e creare disordini. “Nell’interesse dell’incolumità personale, si consiglia vivamente ai tifosi di NON recarsi allo stadio da soli. Apprezziamo il fatto che alcuni fan vogliano ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 settembre 2022) Mercoledì sera iltornerà protagonista in Champions League dopo due anni di Europa League. La prima giornata è già il richiamo ad una delle grandissimi “notti magiche” delle ultime stagioni dei partenopei: al ‘Maradona‘ arriva ildi Jurgen Klopp. Stadio Maradonaaidel: “Nonda soli a” Il, sul proprio sito ufficiale, ha consigliato ai propridi non girare in solitaria nel giorno della partita contro il, per proteggere la propria incolumità e creare disordini. “Nell’interesse dell’incolumità personale, si consiglia vivamente aidi NON recarsi allo stadio da soli. Apprezziamo il fatto che alcuni fan vogliano ...

