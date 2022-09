TuttoQuaNews : RT @Corriere: Imprenditore di origini albanesi trovato morto in un campo: è stato ucciso a colpi di pistola - Corriere : Imprenditore di origini albanesi trovato morto in un campo: è stato ucciso a colpi di pistola - Luxgraph : Imprenditore di origini albanesi trovato morto in un campo: ucciso a colpi di pistola nel Torinese #corriere… -

... è capace di coniugare la freschezza e l'entusiasmo del giovaneDavide Eusepi. Infatti ... Nuovi modi di esplorare ledel marchio: lo stile urbano ed eclettico di Londra ispira i ...LA RICOSTRUZIONE Come spesso faceva durante i pomeriggi, la piccola, dialbanesi, ma da ... In tanti hanno fatto visita ai genitori, Petrit ed Eda,edile lui, casalinga lei, e alla ...E’ stato ucciso a colpi di pistola l’imprenditore trovato in una zona di campagna a San Carlo Canavese (Torino). Il cadavere, secondo quanto si è appreso, era in una station wagon scura parcheggiata l ...Dopo due giorni in cui di lui non si avevano notizie, un 43enne di origine albanese residente a Mathi, nel Torinese, è stato trovato morto in un campo a San Carlo Canavese. Il cadavere, che presenta l ...