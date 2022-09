BARBARA D’URSO: “STIMO MARIA, MILLY E SILVIA. GLI OSSESSIONATI? CHE VITA DI MERDA…” (Di domenica 4 settembre 2022) “Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, ho inciso dischi, sto lavorando a dei podcast, ho quindi pensato che fosse giusto portare la community che mi segue in un luogo di cui si parla tantissimo, il metaverso. Si chiamerà Meta D’URSO”. BARBARA D’URSO lo annuncia al Festival della Tv di Dogliani dove svela la sua collaborazione nei corsi e master universitari in comunicazione alla LUISS e IULM. “Sono la prima – dice la popolare conduttrice di Canale 5 – a portare la mia comunità nel metaverso, sarà uno spazio dove incontrarsi, dialogare e parlare, tramite un’altra espressione di me, tramite il mio avatar. Tra qualche giorno ci sarà un link, sarà uno spazio molto bello dove le persone potranno incontrarsi con me (circa 100 persone/avatar): questo spazio resta aperto, di più non posso ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 4 settembre 2022) “Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, ho inciso dischi, sto lavorando a dei podcast, ho quindi pensato che fosse giusto portare la community che mi segue in un luogo di cui si parla tantissimo, il metaverso. Si chiamerà Meta”.lo annuncia al Festival della Tv di Dogliani dove svela la sua collaborazione nei corsi e master universitari in comunicazione alla LUISS e IULM. “Sono la prima – dice la popolare conduttrice di Canale 5 – a portare la mia comunità nel metaverso, sarà uno spazio dove incontrarsi, dialogare e parlare, tramite un’altra espressione di me, tramite il mio avatar. Tra qualche giorno ci sarà un link, sarà uno spazio molto bello dove le persone potranno incontrarsi con me (circa 100 persone/avatar): questo spazio resta aperto, di più non posso ...

