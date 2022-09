(Di sabato 3 settembre 2022) Al Palazzo delle Artiun’ampia retrospettiva sul grande cantante inglese, mito di 50 anni di musica e arte, in programma dal 24a gennaio 2023. Sarà– The Passenger ad aprire la nuova stagione autunnale di mostre a, dal 24al 29 gennaio 2023, al PAN Palazzo delle Arti. Dopo il

antonellaa262 : Al Palazzo delle Arti Napoli un’ampia retrospettiva sul grande cantante inglese, mito di 50 anni di musica e arte,… - gazzettanapoli : Sarà David Bowie – The Passenger ad aprire la nuova stagione autunnale di mostre a Napoli, dal 24 settembre al 29 g… -

2a News

A fare da corollario alOpera Festival, dopo le anteprime di luglio e agosto, ci saranno altri ... ospiterà il Concerto di Mezzogiorno 'L'organo in canto fra Roma e'. Nella stessa giornata ...David Bowie " The Passenger è realizzata in collaborazione con il Comune di, ilPalazzo delle Artie Diffusione Cultura e sarà visitabile tutti i giorni da sabato 24 settembre a ... Al Pan di Napoli la mostra David Bowie dal 24 settembre Alle 20.45 si affronteranno all'Olimpico Lazio e Napoli. Sky Sport ha riportato le ultimissime formazioni, con dei cambi importanti soprattutto per ...Ultimi preparativi in casa Napoli in vista della sfida dell'Olimpico. Spalletti ha deciso: un idolo dei tifosi partirà dalla panchina.