Roma, c'è l'accordo con Solbakken (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo aver portato alla Roma 7 nuovi acquisti in questa sessione e dopo esser riuscito nell'impresa di piazzare quasi tutti gli esuberi,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo aver portato alla7 nuovi acquisti in questa sessione e dopo esser riuscito nell'impresa di piazzare quasi tutti gli esuberi,...

angelomangiante : Il #Fulham ha appena comunicato ufficialmente alla #Roma che non ci sono più i tempi per avere il permesso di lavor… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Roma, trovato l'accordo per #Camara - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Roma, trovato l'accordo per #Camara dall'Olympiakos Il centrocampista domani in città per le vis… - WhiteWidow_5050 : RT @eddajesu: 10 giugno Su Twitter si diffonde il nome di Djagøpingü, promettente difensore 16enne del Bodø Glimt per il quale la Roma avev… - eddajesu : 10 giugno Su Twitter si diffonde il nome di Djagøpingü, promettente difensore 16enne del Bodø Glimt per il quale la… -