Liverpool, Klopp: "Sono felice dell'arrivo di Arthur"

"Arthur? Sono davvero felice del suo acquisto. Arriva da noi nella miglior età possibile per un calciatore, può dare ritmo alla squadra ed è molto bravo nei passaggi e negli spazi stretti. Mi piace molto". Lo ha detto il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp sull'arrivo di Arthur, centrocampista proveniente dalla Juventus. L'ex Barcellona sbarca ad Anfield in prestito oneroso con diritto di riscatto.

