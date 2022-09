LIVE F1 | GP Olanda 2022 in DIRETTA | scatta la FP1 | Ferrari e Mercedes rincorrono Max Verstappen

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.34 Ricciardo terzo in 1:17.826 poi Norris, mentre Mick Schumacher finisce subito nella ghiaia ma ne esce senza intoppi 12.33 Si chiude il primo giro per tutti, Stroll in 1:17.820, Alonso in vetta in 1:17.360 12.32 In azione anche le due, a loro volta con le hard. 12.31 Subito tutti in pista, anche l’idolo di casa Maxnel boato generale. Gomme bianche per tutti, tranne Alonso con le medie 12.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!!LA FP1 DEL GP D’!!!!!!! 12.27 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto a Zandvoort! 12.24 In casasi confida di compiere passi in avanti importanti dopo le difficoltà di Spa, come spiega Lewis Hamilton: “Ci sono cose buone sulla nostra macchina sulle quali possiamo puntare. ...