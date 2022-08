VIDEO Berrettini-Grenier 3-1 | US Open 2022 | highlights e sintesi Primo set da incubo | poi l’azzurro si scioglie

(Di giovedì 1 settembre 2022) Quest’oggi non è sceso in campo il miglior Matteoagli UScontro il francese Hugo, ma resta la soddisfazione per il risultato raggiunto e la conquista del terzo turno nel torneo statunitense, dove ad attenderlo c’è Andy Murray. Il match non è iniziato nel migliore dei modi, anzi, in maniera più che negativa perdendo ilset 2-6, cui però è seguita una scossa per il tennista romano che gli ha poi permesso di portare a casa il successo in quattro set (con il risultato finale di 2-6, 6-1, 7-6, 7-6). Di pregevole fattura, in particolare, i punti decisivi del tie-break del quarto set, compreso il match point con il quale ha archiviato la pratica. La qualità del tennis diè indiscutibile; quest’oggi non c’è stata ...

Eurosport_IT : SEMPLICEMENTE INCREDIBILE MATTEO ???????? Il romano mette a segno un passante favoloso e centra la vittoria ????… - Eurosport_IT : BERRETTINI VINCE IL PUNTO DEL MATCH! ?? Grenier perde il cappellino rincorrendo una chirurgica stop volley del roma… - Eurosport_IT : CON LE UNGHIE E CON I DENTI ?????? Il prossimo appuntamento del romano è con l'ex n° 1 del mondo, Andy Murray ????… - CityzenBlau : RT @Eurosport_IT: BERRETTINI VINCE IL PUNTO DEL MATCH! ?? Grenier perde il cappellino rincorrendo una chirurgica stop volley del romano ????… - manamoli95 : RT @Eurosport_IT: BERRETTINI VINCE IL PUNTO DEL MATCH! ?? Grenier perde il cappellino rincorrendo una chirurgica stop volley del romano ????… -

Eurosport IT

di Claudio Franceschini) DIRETTA US OPEN 2022/Jarry (3 - 0)streaming tv: Matteo al 2° turno! DIRETTA US OPEN 2022 STREAMINGTV: COME VEDERE IL TORNEO La diretta tv degli Us ...DIRETTA US OPEN 2022/Jarry (3 - 0)streaming tv: Matteo al 2° turno! Bene John Isner, uno degli idoli di casa che qui potrebbe anche arrivare in fondo e sta demolendo il veterano ... Tennis, Us Open 2022 - Il ruggito di Matteo Berrettini! Passante favoloso che vale la vittoria Un inizio degno del migliore film horror poi la ripresa fino all’”happy end”. Ma quanta sofferenza! Non si è vista la miglior versione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...