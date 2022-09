Uccisa a martellate dall’ex: a Bologna la fiaccolata per ricordare Alessandra Matteuzzi. “Non l’abbiamo protetta” (Di giovedì 1 settembre 2022) Centinaia di persone sono scese in piazza ieri per prendere parte alla fiaccolata in ricordo di Alessandra Matteuzzi, la 56enne Uccisa a martellate il 23 agosto dall’ex compagno che la perseguitava da mesi. Cittadini, personaggi pubblici e mondo della politica si sono radunati per dire no ai femminicidi e chiedere a istituzioni e autorità giudiziarie di fare di più per proteggere le donne da una fine spesso annunciata. Matteuzzi infatti aveva denunciato il suo stalker alla Procura, ma le misure legate al codice rosso non erano scattate perché non tutte le verifiche – secondo la stessa – erano state fatte, visto che alcuni testimoni si trovavano in vacanza. “Penso sempre a lei e a cosa avrebbe detto“, ha detto la Sorella Stefania con un filo di voce mentre i ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 settembre 2022) Centinaia di persone sono scese in piazza ieri per prendere parte allain ricordo di, la 56enneil 23 agostocompagno che la perseguitava da mesi. Cittadini, personaggi pubblici e mondo della politica si sono radunati per dire no ai femminicidi e chiedere a istituzioni e autorità giudiziarie di fare di più per proteggere le donne da una fine spesso annunciata.infatti aveva denunciato il suo stalker alla Procura, ma le misure legate al codice rosso non erano scattate perché non tutte le verifiche – secondo la stessa – erano state fatte, visto che alcuni testimoni si trovavano in vacanza. “Penso sempre a lei e a cosa avrebbe detto“, ha detto la Sorella Stefania con un filo di voce mentre i ...

