Italian Baseball Series 2022: San Marino si impone su Parma in gara-1 di finale scudetto (Di giovedì 1 settembre 2022) gara-1 delle Italian Baseball Series, alias finale scudetto, va a San Marino. 3-1 il punteggio a favore della squadra di Doriano Bindi sul Parmaclima, che comincia bene a Serravalle in attesa del secondo confronto, che si terrà tra meno di ventiquattr'ore sempre sullo stesso diamante. Dalle parti del Titano, il lanciatore partente è Henry Centeno, mentre Poma manda sul monte Josè Diaz. La partita si sblocca nel secondo inning, con Lino che trasforma la prima valida sammarinese in un fuoricampo a sinistra che vale l'1-0. I ducali, che non avevano concretizzato la seconda base di Koutsoyanopulos nel primo, riescono invece a fare la voce grossa nel quarto.

