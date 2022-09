Inter-Acerbi | l’impatto dell’affare a bilancio

(Di giovedì 1 settembre 2022) Francescoè pronto a diventare un nuovo giocatore dell’. Dopo diverse voci e indiscrezioni, la dirigenza nerazzurra ha ricevuto il via libera dalla proprietà per concludere l’operazione. Il difensore della Lazio si prepara così a sbarcare a Milano, dove il centrale dovrebbe arrivare nella giornata di oggi per sostenere le visite mediche e mettere L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

DiMarzio : Si sta sbloccando #Acerbi all'@Inter ??#skycalciomercatoday @SkySport - DiMarzio : #SkyCalciomercatoNews #SerieA | #Inter, si sblocca la trattativa per #Acerbi: c'è l'ok di #Zhang - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Inter, si sblocca la trattativa #Acerbi: restano pochi dettagli da definire #SkyCalciomercato… - CalcioFinanza : Inter-Acerbi, operazione in dirittura d'arrivo: l’impatto dell’affare a bilancio - saverio_riotto : #Acerbi all'inter?? niente.. fa già ridere così! ?????????????? -

, quali mosse dopo l'acquisto di, un colpo per rafforzare la difesa. Dopo lo stop degli ultimi giorni dovuto alle resistenze di Zhang , Marotta e i suoi uomini, infatti, hanno ...... 2022 13.24 - Si sta sbloccando in questi minuti l'arrivo di Francescoall'. Dirigenza a colloquio per provare a convincere Zhang, con Inzaghi che spinge ovviamente: vuole assolutamente ...(Adnkronos) – L’Inter ha chiuso per Francesco Acerbi, che passa dalla Lazio ai nerazzurri. È fatta per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del difensore classe ’88, che è già a Milano ...Oggi, primo settembre, alle ore 20 chiuderà la sessione estiva del calciomercato in Italia. E fino a quell'ora in Viale della Liberazione e dintorni ci sarà ancora da lavorare, ...