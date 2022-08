Gorbaciov | Mattarella | grande debito europei nei suoi confronti

Il Sannio Quotidiano

ha suscitato in patria e all'estero importantissime aspettative di cambiamento". E' quanto afferma in una nota il Presidente della Repubblica, Sergio."Ha perseguito con tenacia l'...Tutto in una notte leggi anchea Zelensky: resistenza Ucraina legittima contro ...Unione Sovietica organizzato da alcuni membri del governo sovietico contro il presidente Michail. ... Gorbaciov: Mattarella, ‘verso di lui debito grande, soprattutto da parte europei’ Condividi questo articolo:Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Con la morte di Mikhail Sergeevic Gorbaciov scompare una figura che ha profondamente segnato la storia europea e gli equilibri mondiali nell’ulti ...Roma, 31 ago. (askanews) - 'Con la morte di Mikhail Sergeevic Gorbaciov scompare una figura che ha profondamente segnato la storia europea e ...