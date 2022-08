Raoul Bova, l’ammissione di Rocio: “Siamo dovuti scappare” (Di martedì 30 agosto 2022) Rocío Muñoz Morales si prepara alla Mostra di Venezia e rivela un aneddoto su Raoul Bova: “Siamo dovuti scappare” Tra le coppie più chiacchierate della prossima Mostra del Cinema di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 30 agosto 2022) Rocío Muñoz Morales si prepara alla Mostra di Venezia e rivela un aneddoto su: “” Tra le coppie più chiacchierate della prossima Mostra del Cinema di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

VanityFairIt : Dal faticoso arrivo in Italia («ero assalita dai pregiudizi») al colpo di fulmine con Raoul Bova («dicevano che vol… - zazoomblog : Rocio Munos Morales: Raoul Bova? Non gli chiederò mai di sposarmi ecco perché - #Rocio #Munos #Morales: #Raoul… - zazoomblog : Rocio Munos Morales: «Raoul Bova? Non gli chiederò mai di sposarmi ecco perché» - #Rocio #Munos #Morales: #«Raoul… - IOdonna : - zazoomblog : Raoul Bova la confessione della moglie lascia tutti senza parole: “Siamo dovuti scappare…” Il motivo è clamoroso -… -