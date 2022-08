Muore dopo il parto a 28 anni. Tragedia a Taranto (Di martedì 30 agosto 2022) Ieri, lunedì 29 agosto, la signora B.A. di 28 anni, alla 40° settimana di gestazione della sua prima gravidanza, è stata ricoverata presso l’ospedale SS. Annunziata per rottura prematura delle membrane e, avendo richiesto di non proseguire con l’induzione al parto, è stata sottoposta a taglio cesareo. dopo l’intervento, le verifiche routinarie post operatorie hanno rivelato una riduzione dell’emoglobina, compatibile con l’intervento chirurgico. dopo un breve intervallo, è stato programmato un ulteriore controllo che ha evidenziato una anemia severa (emorragia). Il personale sanitario ha immediatamente attivato tutte le procedure necessarie, ma la giovane è andata in arresto cardiaco. È stata posta in atto ogni procedura prevista dal protocollo ed è stato eseguito un intervento chirurgico d’emergenza ma, ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 30 agosto 2022) Ieri, lunedì 29 agosto, la signora B.A. di 28, alla 40° settimana di gestazione della sua prima gravidanza, è stata ricoverata presso l’ospedale SS. Annunziata per rottura prematura delle membrane e, avendo richiesto di non proseguire con l’induzione al, è stata sottoposta a taglio cesareo.l’intervento, le verifiche routinarie post operatorie hanno rivelato una riduzione dell’emoglobina, compatibile con l’intervento chirurgico.un breve intervallo, è stato programmato un ulteriore controllo che ha evidenziato una anemia severa (emorragia). Il personale sanitario ha immediatamente attivato tutte le procedure necessarie, ma la giovane è andata in arresto cardiaco. È stata posta in atto ogni procedura prevista dal protocollo ed è stato eseguito un intervento chirurgico d’emergenza ma, ...

