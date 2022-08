Galtier: «Navas? È un portiere del Psg, domani farà parte del gruppo» (Di martedì 30 agosto 2022) Il tecnico del Psg, Christophe Galtier, ha parlato in conferenza stampa. Ha dichiarato che anche domani Navas sarà convocato in squadra. Ancora non si è conclusa, come noto, la trattativa tra il portiere e il club per la buonuscita e dunque, al momento, è bloccato anche il suo sbarco a Napoli. «Navas? Parliamo molto spesso, è un portiere del Psg, domani farà parte del gruppo». L’allenatore conferma invece l’accordo Paredes-Juventus. «Paredes non sarà del gruppo, ha trovato l’accordo con la Juventus. La testa è altrove, anche se è ancora un giocatore del Psg». Il tecnico non esclude invece ancora niente per quanto riguarda Skriniar. «La pista Skriniar? Non posso dirvi che è finita. E’ nel mirino da ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022) Il tecnico del Psg, Christophe, ha parlato in conferenza stampa. Ha dichiarato che anchesarà convocato in squadra. Ancora non si è conclusa, come noto, la trattativa tra ile il club per la buonuscita e dunque, al momento, è bloccato anche il suo sbarco a Napoli. «? Parliamo molto spesso, è undel Psg,del». L’allenatore conferma invece l’accordo Paredes-Juventus. «Paredes non sarà del, ha trovato l’accordo con la Juventus. La testa è altrove, anche se è ancora un giocatore del Psg». Il tecnico non esclude invece ancora niente per quanto riguarda Skriniar. «La pista Skriniar? Non posso dirvi che è finita. E’ nel mirino da ...

