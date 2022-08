gianmilan76 : RT @cmdotcom: Turrini a CM: 'Verstappen fenomeno, Leclerc deve andare a Lourdes. Inter molle e presuntuosa, ma è sempre davanti agli avvers… - cmdotcom : Turrini a CM: 'Verstappen fenomeno, Leclerc deve andare a Lourdes. Inter molle e presuntuosa, ma è sempre davanti a… -

F1, Max10. Ormai il titolo bis lo ha chiuso in cassaforte. Trionfa con merito concedendosi anche il brivido di un testacoda. Niente da dire, è un fuoriclasse assoluto. 9 HAMILTON. Ecco il Lazzaro 4.0 ...Commenta per primo Caro Leo, ma cosa ha combinato il muretto Ferrari in Ungheria 'Passiamo alla prossima domanda'. Ma ...a questo punto dire che il mondiale è finito 'Non vedo come... Turrini a CM: 'Verstappen fenomeno, Leclerc deve andare a Lourdes. Inter molle e presuntuosa, ma è sempre davanti agli avversari storici...' "A me viene il sospetto non sia mai cominciato". Addirittura.. "Beh, sulle Ardenne la Red Bull ha tirato fuori dal garage una macchina irresistibile. La tenevano lì nascosta, cosa vuoi che ti dica". E ...