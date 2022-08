Mountain bike, Simone Avondetto: “Essere Campione d’Europa e del Mondo è bellissimo, ancora non riesco a crederci” (Di domenica 28 agosto 2022) È stata una mattinata indimenticabile per Simone Avondetto. L’azzurro classe 2000 ha conquistato una magnifica medaglia d’oro tra gli Under 23 ai Mondiali di cross country che si stanno svolgendo a Les Gets (Francia) e ha dunque fatto doppietta dopo il trionfo agli Europei di inizio luglio. “Essere Campione d’Europa e del Mondo è un qualcosa di bellissimo – ha affermato un felicissimo Avondetto al termine della gara odierna -. ancora non riesco a crederci. Sono davvero contentissimo”. Mountain bike, Mondiali 2022: Simone Avondetto vince l’oro nel cross country U23! Sesto Filippo Fontana L’italiano ha poi proseguito: “Quando ho visto ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) È stata una mattinata indimenticabile per. L’azzurro classe 2000 ha conquistato una magnifica medaglia d’oro tra gli Under 23 ai Mondiali di cross country che si stanno svolgendo a Les Gets (Francia) e ha dunque fatto doppietta dopo il trionfo agli Europei di inizio luglio. “e delè un qualcosa di– ha affermato un felicissimoal termine della gara odierna -.non. Sono davvero contentissimo”., Mondiali 2022:vince l’oro nel cross country U23! Sesto Filippo Fontana L’italiano ha poi proseguito: “Quando ho visto ...

