Fiorentina, non solo Bajrami: ecco l'altro colpo (Di domenica 28 agosto 2022) La Fiorentina, oltre a Bajrami, sta trattando con lo Spezia per l'arrivo di Nikolaou. In cambio, il club toscano cederebbe Nastasic. Lo... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) La, oltre a, sta trattando con lo Spezia per l'arrivo di Nikolaou. In cambio, il club toscano cederebbe Nastasic. Lo...

GiovaAlbanese : Il primo big match di #SerieAFemminile propone una bella #Fiorentina (3-1) contro un #Milan in ritardo, e mette in… - cmdotcom : #Kokcu dice no alla #Fiorentina: 'Non sarebbe un passo avanti, non è superiore al Feyenoord' - AlfredoPedulla : #Barak non esclude #Bajrami alla #Fiorentina per un doppio colpo. Il gioiello dell’#Empoli piace anche al #Sassuolo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Napoli, la formazione ufficiale contro la Fiorentina: Spalletti non cambia - napolimagazine : SERIE A - Napoli, la formazione ufficiale contro la Fiorentina: Spalletti non cambia -