DIRETTA F1, GP Belgio 2022 LIVE: Leclerc e Verstappen per la rimonta, occasione per Sainz! (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualifiche – Highlights qualifiche – Presentazione gara – Come vedere la gara in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Belgio 2022, valevole come quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa a Spa-Francorchamps per una gara sicuramente molto interessante e divisa di fatto in due tronconi, con tanti piloti che scontano penalità per aver montato delle power-unit nuove e quindi partono dal fondo. Carlos Sainz ne ha approfittato per centrare la seconda pole position della carriera con la Ferrari, ma al via dovrà difendersi in primis dagli attacchi della Red Bull di Sergio Perez. Seconda fila composta dall’Alpine di Fernando Alonso e dalla Mercedes di ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca qualifiche – Highlights qualifiche – Presentazione gara – Come vedere la gara in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio del, valevole come quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa a Spa-Francorchamps per una gara sicuramente molto interessante e divisa di fatto in due tronconi, con tanti piloti che scontano penalità per aver montato delle power-unit nuove e quindi partono dal fondo. Carlos Sainz ne ha approfittato per centrare la seconda pole position della carriera con la Ferrari, ma al via dovrà difendersi in primis dagli attacchi della Red Bull di Sergio Perez. Seconda fila composta dall’Alpine di Fernando Alonso e dalla Mercedes di ...

