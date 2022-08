Agenzia_Ansa : Un catanese di 36 anni, dopo una vacanza a Madrid, è risultato positivo contemporaneamente al vaiolo delle scimmie,… - AurelianoStingi : L'autunno si avvicina e dobbiamo farci trovare preparati dal #Covid, stiamo preparando due nuove armi: I vaccini a… - borghi_claudio : Sempre buone notizie ?? - monicagcllerr : mi sa che è arrivato il mio momento di andare a dormire spero di svegliarmi con buone notizie - TuriDuri1 : @Misurelli77 Mi arrivano buone notizie da San Paolo. Speriamo bene -

RS RALLYSLALOM E OLTRE

Alla fine la donna è stata ritrovata, incondizioni, nella zona collinare di Neguggio. Intervento anche a Pescate, alle porte di Lecco. Un uomo di 75 anni si è trovato in difficoltà lungo il ...dall'ospedale Regina Margherita di Torino. Il bambino di 4 anni travolto da una porta nel pomeriggio di ieri , sabato 27 agosto, e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale, in gravi ... Buone notizie su Battistolli e Scattolin | RS rallyslalom…e oltre La Fiorentina porta a casa un punto e un'ottima prestazione dallo 0-0 interno contro il Napoli. Come di consueto, per dare forma alla classifica finale del Premio Top FirenzeViola.it, vi ...Soltanto 1-1 per il Paris Saint Germain, nella sfida che ha visto la squadra di Galtier giocare una classica del calcio francese: l'avversario di questo tur ...