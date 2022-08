Spalletti: «Quale allenatore rinuncerebbe ad allenare Ronaldo? Ma non c’è nessuna trattativa» (Di sabato 27 agosto 2022) Alla vigilia di Fiorentina-Napoli, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, presenta il match in conferenza stampa. Stava guardando lo United e Ronaldo che entrava in campo? «Mi è sembrato fosse in panchina… ah, me la son persa». Nella sua straordinaria collezione di maglie, una azzurra di Cristiano le piacerebber? «Certo, chiunque vorrebbe avere le maglie che ha indossato Cristiano di tutte le squadre dove ha giocato, se avesse giocato anche nel Napoli anche quella». Ci può giocare? «Se mi chiede se lo allenerei volentieri, Quale allenatore rinuncerebbe a questo, da portarsi dietro per sempre? Ma De Laurentiis ha detto che per ora non ha ricevuto nulla di vero, perciò si rimane realisti, manca poco alla fine del mercato, la vedo dura. Poi bisogna sentire Giuntoli». Come vede Osimhen? «Per uno come ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 agosto 2022) Alla vigilia di Fiorentina-Napoli, il tecnico del Napoli, Luciano, presenta il match in conferenza stampa. Stava guardando lo United eche entrava in campo? «Mi è sembrato fosse in panchina… ah, me la son persa». Nella sua straordinaria collezione di maglie, una azzurra di Cristiano le piacerebber? «Certo, chiunque vorrebbe avere le maglie che ha indossato Cristiano di tutte le squadre dove ha giocato, se avesse giocato anche nel Napoli anche quella». Ci può giocare? «Se mi chiede se lo allenerei volentieri,a questo, da portarsi dietro per sempre? Ma De Laurentiis ha detto che per ora non ha ricevuto nulla di vero, perciò si rimane realisti, manca poco alla fine del mercato, la vedo dura. Poi bisogna sentire Giuntoli». Come vede Osimhen? «Per uno come ...

