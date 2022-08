Reguilon Lazio, dubbi di Lotito sull’affare: il punto (Di sabato 27 agosto 2022) Reguilon Lazio, Lotito al momento non apre all’arrivo dell’esterno spagnolo: dubbi del presidente sull’affare In casa Lazio continua a tenere banco il mercato, in particolare quello relativo all’acquisto di un nuovo terzino sinistro. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, Sarri starebbe spingendo molto per ottenere Reguilon ma Lotito, nonostante la formula del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni e gran parte dell’ingaggio pagato dal Tottenham, frena su questa possibilità. A non convincere sono le condizioni fisiche del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022)al momento non apre all’arrivo dell’esterno spagnolo:del presidenteIn casacontinua a tenere banco il mercato, in particolare quello relativo all’acquisto di un nuovo terzino sinistro. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, Sarri starebbe spingendo molto per ottenerema, nonostante la formula del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni e gran parte dell’ingaggio pagato dal Tottenham, frena su questa possibilità. A non convincere sono le condizioni fisiche del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, sorpasso del #Fulham per #Reguilon - AlfredoPedulla : #Reguilon ha tre proposte, una della #Lazio, ma dipende da partecipazione #Tottenham a ingaggio - CalcioNews24 : Dubbi in casa #Lazio sul possibile arrivo di #Reguilon ?? - RaimondoDM : ???? Strada spianata per il trasferimento di Reguilón all'#AtleticoMadrid. Il laterale del #Tottenham, dopo l'offerta… - skela1900 : E' stato bello @sergio_regui finchè è durato ?? Resterà un rimpianto non aver preso un terzino sinistro? Per me si… -