Preghiera del mattino del 27 Agosto 2022 | “Nutrimi con la Tua Parola”

(Di sabato 27 agosto 2022) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pontifex_it : La preghiera ci aiuta a mantenere viva la fede; l’olio della fede si conserva volgendo spesso il nostro pensiero al… - matteosalvinimi : Ma come si può pensare e scrivere, una caz..ta del genere? Questo “signore” deve solo vergognarsi. Una preghiera p… - Avvenire_Nei : #papafrancesco La preghiera ci aiuta a mantenere viva la fede; l’olio della fede si conserva volgendo spesso il nos… - ST09972061 : RT @matteosalvinimi: Ma come si può pensare e scrivere, una caz..ta del genere? Questo “signore” deve solo vergognarsi. Una preghiera per… - GesAU_it : -:¦:-••• Programma di preghiera del nostro gruppo Gesù all'umanità -

Durante la, Vicinio la metteva al collo appendendovi una grossa pietra; considerato e venerato come reliquiasanto, viene usato attualmente per ladi liberazione e di ...Non per questo Monica si arrese, ma continuò ad accompagnare il figlio con l'amore e la: ... Monica si spense il 27 agosto387:Il suo corpo rimase per secoli nella chiesa di Sant'Aurea di ...A due anni dalla morte di Philippe Daverio, Solferino pubblica il suo ultimo saggio che esplora come mai il fascino delle discipline artistiche continui ad ammaliarci, incuriosendo i nostri sensi e da ...A Casertavecchia con il Tiglio secolare di Casola; La Fonte Linara; la Croce del Giubileo – e una speciale preghiera.