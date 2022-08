Vaccino covid, studio: può causare miocardite giovani in 10 casi su 100mila (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos Salute)() - Il Vaccino del covid 19 in dieci casi su centomila può provocare nella popolazione di giovani compresa tra i 16 e i 30 anni un’infiammazione del cuore. E' quanto emerge da uno studio del Cardiocenter... Leggi su europa.today (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos Salute)() - Ildel19 in diecisu centomila può provocare nella popolazione dicompresa tra i 16 e i 30 anni un’infiammazione del cuore. E' quanto emerge da unodel Cardiocenter...

