Pinocchio: in arrivo una nuova versione su Disney+ (Di giovedì 25 agosto 2022) Arriva l'8 settembre, direttamente in streaming su Disney+, una nuova versione di Pinocchio. Questa volta si tratta di un live action, ossia di un' animazione con attori in carne ed ossa. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli. Chi farà parte del cast? Il noto attore Tom Hanks vestirà i panni di Geppetto. Nel cast, inoltre, ci saranno Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco, Cynthia Erivo e Luke Evans. Mentre l'italiano Giuseppe Battiston interpreterà, Mangiafuoco la cantante Frances Alina, semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club, canterà "Una stella cade", la versione italiana di "When you wish upon a star", brano cantato dalla Fata Turchina, personaggio che nel film ha il volto di ...

