F1, Fernando Alonso: “Aston Martin una scelta logica che fa contenti tutti. Siamo migliorati, spero in un podio” (Di giovedì 25 agosto 2022) Giornata, come da tradizione, di conferenza stampa per i piloti della Formula 1, arrivati alla vigilia del Gran Premio del Belgio 2022. Terminate le vacanze, è arrivato il momento di tornare in pista e cercare di conquistare il miglior risultato possibile al termine del weekend. Per Fernando Alonso si prospetta una seconda parte di stagione il cui obiettivo sarà senz’altro quello di chiudere al meglio l’avventura con l’Alpine; come è noto, infatti, lo spagnolo si unirà all’Aston Martin a partire dalla prossima stagione, di conseguenza proverà a raccogliere ottimi risultati come fatto d’altronde sinora. Ecco le dichiarazioni del pilota della Alpine rilasciate in conferenza stampa: “La trattativa con l’Aston Martin è iniziata quando Vettel ha annunciato il ritiro: a quel punto hanno ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Giornata, come da tradizione, di conferenza stampa per i piloti della Formula 1, arrivati alla vigilia del Gran Premio del Belgio 2022. Terminate le vacanze, è arrivato il momento di tornare in pista e cercare di conquistare il miglior risultato possibile al termine del weekend. Persi prospetta una seconda parte di stagione il cui obiettivo sarà senz’altro quello di chiudere al meglio l’avventura con l’Alpine; come è noto, infatti, lo spagnolo si unirà all’a partire dalla prossima stagione, di conseguenza proverà a raccogliere ottimi risultati come fatto d’altronde sinora. Ecco le dichiarazioni del pilota della Alpine rilasciate in conferenza stampa: “La trattativa con l’è iniziata quando Vettel ha annunciato il ritiro: a quel punto hanno ...

