Ucraina: sei mesi di guerra e nessuna iniziativa di pace (Di martedì 23 agosto 2022) Ucraina, sei mesi di guerra, nessuna iniziativa di pace. E' la sintesi desolante quanto vero di ciò che da 180 giorni sta accadendo nel cuore dell'Europa. Denuncia e mobilitazione "Il 24 agosto ... Leggi su globalist (Di martedì 23 agosto 2022), seididi. E' la sintesi desolante quanto vero di ciò che da 180 giorni sta accadendo nel cuore dell'Europa. Denuncia e mobilitazione "Il 24 agosto ...

vaticannews_it : ???? #Ucraina, sei mesi fa iniziava la #guerra. Ripercorriamo gli appelli e le preghiere del #Papa per implorare la p… - crocerossa : ??A sei mesi dall'inizio dell'emergenza in #Ucraina, il bilancio dell'assistenza umanitaria della #CroceRossa alle p… - vaticannews_it : ????#Ucraina, Shevchuk:“Si illude chi pensa di dominare le regole della guerra, solo Dio può salvarci”. La gratitudin… - enricabelli : RT @radioanchio: #radioanchio #24agosto @enricabelli @Radio1Rai 7.30 #UkraineRussiaWar: sei mesi dall'inizio della guerra e giorno della fe… - PelellaFranco : Alessandro Orsini scrive che dopo sei mesi dall'inizio della guerra in Ucraina sette previsione dei 'draghiani' son… -